На Ставрополье задержан стрелявший в знакомого из обреза местный житель
В отношении жителя Предгорного округа Ставропольского края возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По предварительной версии следствия, фигурант два раза выстрелил из обреза в знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О происшествии в полицию заявила местная жительница после того, как к ней за помощью обратился неизвестный с огнестрельными ранениями в область паха.
Личность и местонахождение стрелявшего были установлены по горячим следам.
Как выяснилось, инцидент произошел во время застолья, когда фигурант и потерпевший распивали спиртное и поссорились. Первый достал обрез и дважды выстрелил в оппонента.
При допросе злоумышленник вину признал. При обыске у него изъяли обрез охотничьего ружья. Решается вопрос о привлечении фигуранта к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов.