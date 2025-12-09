На Ставрополье задержан стрелявший в знакомого из обреза местный житель

В отношении жителя Предгорного округа Ставропольского края возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По предварительной версии следствия, фигурант два раза выстрелил из обреза в знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

О происшествии в полицию заявила местная жительница после того, как к ней за помощью обратился неизвестный с огнестрельными ранениями в область паха.

Личность и местонахождение стрелявшего были установлены по горячим следам.

Как выяснилось, инцидент произошел во время застолья, когда фигурант и потерпевший распивали спиртное и поссорились. Первый достал обрез и дважды выстрелил в оппонента.

При допросе злоумышленник вину признал. При обыске у него изъяли обрез охотничьего ружья. Решается вопрос о привлечении фигуранта к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

