В Петербурге арестовали обвиняемую в обмане пенсионерки на 4 млн рублей

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 6 февраля Анну Луговскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) в отношении пожилой женщины. Об этом сообщили 9 декабря в объединенной пресс-службе судов города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 6 декабря текущего года Анна Луговая путем обмана убедила пенсионерку 1935 года рождения передать ей 4 млн рублей. Деньгами фигурантка распорядилась по своему усмотрению.

На следующий день Анну Луговскую задержали, предъявив обвинение по статье о мошенничестве. В ходе сегодняшнего заседания следствие ходатайствовало о заключении под стражу, обвиняемая просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Артемий Чулков