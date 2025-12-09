Россияне оставили Венесуэлу

Россиян почти не осталось на курортах Венесуэлы. Местные же жители боятся говорить на тему политики либо совсем ею не интересуются, так собеседники “Ъ FM” в республике описывают обстановку на фоне угроз Дональда Трампа закрыть воздушное пространство страны. Однако южноамериканские авиакомпании продолжают летать в Каракас. Самостоятельные путешественники все еще могут добраться до Венесуэлы, ограничений на въезд и выезд для россиян нет. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Венесуэльцы готовятся к Рождеству и практически не обращают внимания на риторику Дональда Трампа, который в начале декабря потребовал от Николаса Мадуро покинуть страну в течение недели. Прямые чартерные перелеты в республику из России один раз в 12 дней выполняла компания Nordwind Airlines в рамках туров «Пегас Туристик». Стоимость двухнедельных новогодних каникул на двоих составляла около 0,5 млн руб. После отмены полетной программы только билеты на одного человека из РФ в Каракас через Стамбул и Боготу можно купить минимум за 570 тыс. руб. Российских туристов на самом популярном острове Маргарита, уже не осталось, рассказала местная жительница и гид в Венесуэле Анна: «Как только было объявлено предупреждение, что небезопасно летать, буквально через два дня самолет "Пегаса" вывез своих туристов, у которых как раз заканчивался тур. На острове остались только клиенты венесуэльской компании, а их мало. Около 100-150 человек прилетают раз в две недели. В пятницу и их тоже вывезли успешно. В субботу все отчитались, что они уже дома, все в порядке.

И вот с пятницы по сегодняшний день остров пустой. На нем нет ни одного русского туриста, здесь только резиденты».

Отдыхающих из России с путевками в Венесуэлу направляют на соседнюю Кубу, чаще без каких-либо компенсаций. При этом официального запрета на посещение республики нет. Кроме того, посольства западных стран работают в обычном режиме и не призывают своих граждан покидать Венесуэлу, продолжает местный гид Анна: «У нашей туристической компании есть чат, где клиенты высказывают свое мнение. Можно отметить две ключевые тенденции. С одной стороны, это обида на ситуацию в целом и на то, что самый крупный туроператор, который большую часть гостей привез на остров, решил приостановить эту программу. С другой, это пожелания тех, кто, несмотря на предупреждения, все равно хочет прилететь в Венесуэлу».

В некоторых местах на блокпостах наблюдается усиление, но для туристов это не представляет опасности или проблем, отметил местный житель Петр Луис:

«Ситуация в общем-то не поменялась. Нет проблем с бензином, в магазинах есть еда, электричество не отключают. Народ как будто не обращает внимания на эти новости. Все готовятся к Рождеству.

На блокпостах выстраивают контрразведчиков, чуть больше появилось военнослужащих. Из трудностей: отменились рейсы у международных авиакомпаний. Но продолжают летать панамские, колумбийские, местные перевозчики. Это вызвало затруднения для тех, кто хочет вернуться домой, например, из Европы. Ну и россияне, которые здесь работают, добираются также или через Кубу, или через соседние страны. Полностью полеты не закрыты в Венесуэле».

С начала осени США наносят удары по судам у побережья Венесуэлы, мотивируя это борьбой с наркотрафиком. В результате погибли свыше 80 человек.

Анжела Гаплевская, Юлия Савина, Астон О`Салливан