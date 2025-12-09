Россияне оставили Венесуэлу
Что происходит с туризмом в республике на фоне угроз со стороны США
Россиян почти не осталось на курортах Венесуэлы. Местные же жители боятся говорить на тему политики либо совсем ею не интересуются, так собеседники “Ъ FM” в республике описывают обстановку на фоне угроз Дональда Трампа закрыть воздушное пространство страны. Однако южноамериканские авиакомпании продолжают летать в Каракас. Самостоятельные путешественники все еще могут добраться до Венесуэлы, ограничений на въезд и выезд для россиян нет. Тему продолжит Александр Мезенцев.
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
Венесуэльцы готовятся к Рождеству и практически не обращают внимания на риторику Дональда Трампа, который в начале декабря потребовал от Николаса Мадуро покинуть страну в течение недели. Прямые чартерные перелеты в республику из России один раз в 12 дней выполняла компания Nordwind Airlines в рамках туров «Пегас Туристик». Стоимость двухнедельных новогодних каникул на двоих составляла около 0,5 млн руб. После отмены полетной программы только билеты на одного человека из РФ в Каракас через Стамбул и Боготу можно купить минимум за 570 тыс. руб. Российских туристов на самом популярном острове Маргарита, уже не осталось, рассказала местная жительница и гид в Венесуэле Анна: «Как только было объявлено предупреждение, что небезопасно летать, буквально через два дня самолет "Пегаса" вывез своих туристов, у которых как раз заканчивался тур. На острове остались только клиенты венесуэльской компании, а их мало. Около 100-150 человек прилетают раз в две недели. В пятницу и их тоже вывезли успешно. В субботу все отчитались, что они уже дома, все в порядке.
И вот с пятницы по сегодняшний день остров пустой. На нем нет ни одного русского туриста, здесь только резиденты».
Отдыхающих из России с путевками в Венесуэлу направляют на соседнюю Кубу, чаще без каких-либо компенсаций. При этом официального запрета на посещение республики нет. Кроме того, посольства западных стран работают в обычном режиме и не призывают своих граждан покидать Венесуэлу, продолжает местный гид Анна: «У нашей туристической компании есть чат, где клиенты высказывают свое мнение. Можно отметить две ключевые тенденции. С одной стороны, это обида на ситуацию в целом и на то, что самый крупный туроператор, который большую часть гостей привез на остров, решил приостановить эту программу. С другой, это пожелания тех, кто, несмотря на предупреждения, все равно хочет прилететь в Венесуэлу».
В некоторых местах на блокпостах наблюдается усиление, но для туристов это не представляет опасности или проблем, отметил местный житель Петр Луис:
«Ситуация в общем-то не поменялась. Нет проблем с бензином, в магазинах есть еда, электричество не отключают. Народ как будто не обращает внимания на эти новости. Все готовятся к Рождеству.
На блокпостах выстраивают контрразведчиков, чуть больше появилось военнослужащих. Из трудностей: отменились рейсы у международных авиакомпаний. Но продолжают летать панамские, колумбийские, местные перевозчики. Это вызвало затруднения для тех, кто хочет вернуться домой, например, из Европы. Ну и россияне, которые здесь работают, добираются также или через Кубу, или через соседние страны. Полностью полеты не закрыты в Венесуэле».
С начала осени США наносят удары по судам у побережья Венесуэлы, мотивируя это борьбой с наркотрафиком. В результате погибли свыше 80 человек.