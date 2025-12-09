Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает историю появления «мини-фейерверков».

Фото: Анатолий Энер, Коммерсантъ

Трубку из бамбукового побега плотно набить смесью селитры, серы и сернистой сурьмы. Всё, можно поджигать. Огонь получается яркий, то, что нужно, чтобы подать на дальний пост сигнал о приближении неприятеля. Придумали такой способ в V веке жители Бенгалии, северо-восточного региона Индии. Неожиданно получилось еще и красиво, так что пиротехнические трубки стали поджигать на религиозных праздниках. Постепенно бенгальцы научились создавать пламя разных цветов, впечатлив этим сначала соседей по Южной Азии, а в XVI веке, с открытием морских путей в Индию — и европейцев. Те стали добавлять в трубки магний и чугунную крошку, и огни стали красиво искрить. Петр I привез их в Россию из Голландии и в 1699 году своим указом сделал бенгальские огни обязательным атрибутом новогодних гуляний. Петровский указ празднующие россияне почитают и поныне, даже те, кто о нем не знает. Такое вот получилось «окно в Европу», с огоньком.

Павел Шинский