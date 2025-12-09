«Дошло до того, что Бобби Шиллинд получил вызов в сборную своей страны»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как ботсванец выдавал себя за игрока клуба «Уимблдон».

В современном мире соцсетей, где любая информация распространяется почти мгновенно, нашелся человек, который стал достаточно известным футболистом, хотя на поле в своей жизни ни разу не выходил. По крайней мере, на профессиональном уровне. В 2011 году представитель Ботсваны Бобби Шиллинд появился в Twitter как игрок футбольного клуба «Уимблдон». Он начал делать то, чего футболисты обычно не делали — выкладывал фото из раздевалки, показывал гостиничные номера, где команда проводила сборы, демонстрировал мяч, подписанный всеми игроками команды, и предлагал обсудить, заслуженно ли он попал в состав лучших британской «Лиги 2». Все это продолжалось почти два года.

Дошло до того, что Бобби дал несколько интервью ботсванским СМИ, и потом — о чудо! — получил вызов в сборную своей страны. И вот когда болельщики обсуждали, выйдет новая звезда в стартовом составе или нет, выяснилось, что футболиста с именем Бобби Шиллинд в клубе «Уимблдон» нет и никогда не было. Представители команды выпустили официальное заявление о том, что игрок не числился ни в одном из составов. Уже потом стало известно, что все фото, которые выкладывал Бобби, были фейками, а его попадание в состав лучших — искусственным фотомонтажом.

Так что сыграть за сборную интернет-футболист, конечно, не смог, но заставил говорить о себе, хотя был не первым фальшивым игроком в истории. Просто он продержался дольше всех. Например, некоего Дитье Баптиста придумали фанаты «Арсенала», после чего о вымышленной персоне писали серьезные спортивные издания. А некий молдаванин Массал Бугдув даже вошел в список 50 самых перспективных футболистов по версии The Times, хотя игрока выдумал ирландский журналист. Он просто создал страницу в «Википедии» и регулярно писал о нем в различных блогах и форумах.

Владимир Осипов