«Мини-практики ломают рутину и возвращают в состояние "здесь и сейчас"»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как начать замечать детали в повседневности и переключиться из состояния «автопилота».

Раннее утро, привычная дорога на автопилоте. Минут через 20 мы уже не помним, как прошли или проехали этот путь. А люди вокруг — просто часть пейзажа. Вывести из этого оцепенения и снова пробудить в нас искусство замечать детали помогут супергерои. И этот вывод основан на реальном социологическом исследовании, которое опубликовано в Mental Health Research. Итальянские ученые пришли к выводу, что люди приходят в себя и даже становятся добрее в присутствии Бэтмена. Эксперимент проходил так: исследователи отправили в миланское метро актрису, изображающую беременную женщину, и подсчитали, как часто ей уступают место. В обычной ситуации это делали порядка 40% пассажиров. Но когда в вагоне появлялся человек, облаченный в черную маску и плащ, показатель взлетал почти до 70%.

Самое интересное, что большинство даже не отдавали себе в этом отчет. Почти половина из тех, кто уступил место, потом сообщили, что не видели супергероя. Ученые назвали это «эффектом Бэтмена». Его суть в том, что неожиданное событие, которое внезапно происходит в нашей серой рутине, способно взбодрить и вывести из состояния автопилота. Мозг просыпается и включается в реальность. Но для этого необязательно ждать супергероев. Достаточно простых приемов, переключающих фокус: сойти с привычного маршрута, провести «охоту за звуками», мысленно отделяя один шум от другого, или найти вокруг как можно красных или зеленых машин. Такие мини-практики, как кнопка перезагрузки, ломают рутину и возвращают в состояние «здесь и сейчас».

Анна Кулецкая