В Ярославской области на ремонт территорий школ направят 50 млн рублей

В Ярославской области в 2026 году на приведение в порядок территорий учреждений образования направят 50 млн руб. Выделение средств инициировали депутаты облдумы от фракции «Единая Россия», сообщили в пресс-службе думы после заседания комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог, на котором рассматривали поправки к проекту бюджета.

Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Как отметил председатель комитета Николай Бирук, несколько лет в регионе по отдельной программе ремонтировали подъезды к социальным учреждениям, затем сформировали отдельное направление по ремонту территорий учреждений здравоохранения и образования.

«В этом году мы продолжаем это направление. Я думаю, что мы будем рекомендовать выделять эти средства и в следующие периоды, чтобы каждый год приводить в порядок по несколько городских и сельских школ»,— сообщил господин Бирук.

Проект бюджета на 2026 год был принят в первом чтении в ноябре. Ко второму чтению депутатский корпус внес 17 поправок, губернатор Михаил Евраев — 149. Так, господин Евраев предложил увеличить объем дорожного фонда на 3,6 млрд руб., выделить 640 млн руб. на лизинг троллейбусов и электробусов, 500 млн руб. — на достройку областной детской клинической больницы в Ярославле, 77 млн руб. — на восстановление прав обманутых дольщиков. Во втором чтении проект вместе с поправками рассмотрят 15 декабря на заседании облдумы.

Алла Чижова