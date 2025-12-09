В Уфе экс-сотрудников миграционной службы признали виновными в незаконной помощи иностранцу

Кировский районный суд Уфы вынес приговор двум бывшим сотрудникам Управления по вопросам миграции МВД по Башкирии, сообщает Объединенная пресс-служба судов республики. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в организации служебного подлога (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 292 УК РФ), организации незаконного пребывания иностранного гражданина с использованием служебного положения (п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ),организации служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и соучастии в организации незаконного пребывания иностранного гражданина (п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Как было установлено в суде, подсудимые незаконно оформили разрешение на временное проживание иностранцу на основании ложных сведений о его месте пребывания.

По приговору суда они проведут в местах лишения свободы от 3 до 3,5 лет с запретом занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Отбывание наказания отсрочено до достижения детьми осужденных 14-летнего возраста.

Олег Вахитов