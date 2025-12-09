Морозова Дарья Васильевна

Родилась 27 февраля 1989 года в Макеевке. Окончила Макеевский экономико-гуманитарный институт по специальности «экономика предприятия», Донецкий национальный университет по специальности «юриспруденция», магистратуру Донецкой академии управления и государственной службы по специальностям «юриспруденция» и «государственное и муниципальное управление».

До начала конфликта на востоке Украины занималась частным предпринимательством в сфере мебельного бизнеса. С 2014 года возглавляла в Донецкой народной республике (ДНР) Комитет по делам беженцев и военнопленных, а впоследствии — Комитет по развитию гражданского общества и защите прав человека. 19 декабря 2014 года заняла пост уполномоченного по правам человека в ДНР. Переизбиралась на этот пост в 2019 и 2023 годах.

Замужем, есть дочь и сын.