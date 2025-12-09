В Челябинске водитель «Лады» сбил двух детей на пешеходном переходе

На северо-западе Челябинска водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух младшеклассников, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора. Мальчики получили травмы, сообщает пресс-служба городского управления Госавтоинспекции.

Авария произошла днем 9 декабря на улице Университетская набережная около дома №52 по улице 40-летия Победы. По предварительным данным, 36-летний водитель Lada Vesta наехал на мальчиков семи и восьми лет. Они переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. Несовершеннолетних доставили для обследования в медицинское учреждение. На место происшествия выезжал временно исполняющий обязанности командира полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Артем Петров.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Виталина Ярховска