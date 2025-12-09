Папа Лев XIV призвал продолжать мирные переговоры по Украине

Папа Лев XIV выступает за продолжение мирных переговоров по Украине и надеется, что дипломатические усилия приведут к прочному миру. Об этом в пресс-службе понтифика заявили по итогам его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане.

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и папа Лев XIV

Фото: Francesco Fotia / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и папа Лев XIV

Фото: Francesco Fotia / Reuters

«В ходе сердечных переговоров, которые были посвящены войне на Украине, Святой Отец подтвердил необходимость продолжения диалога и выразил свое настоятельное желание, чтобы нынешние дипломатические инициативы привели к справедливому и прочному миру»,— сообщила пресс-служба Святого Престола.

Утром 9 декабря папа Лев XIV принял Владимира Зеленского в своей резиденции в Кастель Гандольфо. На переговорах затрагивались темы военнопленных и воссоединения украинских детей с семьями. Встреча длилась 30 минут и проходила в закрытом формате. Понтифик и украинский лидер не сделали никаких заявлений для прессы.

Анастасия Домбицкая