В Петербурге суд оштрафовал медцентр за поиск одинокой 45-летней девушки

В Санкт-Петербурге мировой судья оштрафовал местного работодателя из-за некорректного описания вакансии. Объявление о поиске сотрудников суд счел дискриминационным.

ООО «ОЗ Мед» разместило на сайте по поиску работы информацию о вакансии «Медицинская сестра - администратор». В тексте было такое пожелание к соискателям: «Гражданство РФ, одинокая девушка/женщина, возраст 45 лет». Как сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, еще было такое объявление: «Гражданство РФ, женский пол, приятная внешность».

В описании вакансий были ограничения «дискриминационного характера к соискателям в зависимости от семейного положения, пола и возраста, не связанные с деловыми качествами работника», счел судья. В итоге по двум протоколам нарушителю назначили штраф в размере 10 тыс. руб. за каждое. Представители медорганизации на суд процесс не явились.