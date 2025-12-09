Россия нарастила закупки грузинских яблок до максимума с 2009 года

С января текущего года 96% всех яблок, экспортированных из Грузии, купила Россия. Об этом сообщает грузинский ресурс экономического профиля BM.GE со ссылкой на правительственное агентство статистики Geostat.

Всего Россия импортировала из Грузии 13,7 тыс. тонн яблок. Это максимальный объем с 2009 года. При этом количество яблок, закупленных РФ в Грузии в текущем году, втрое больше показателя 2024 года. Также втрое увеличилась и стоимость яблок — до $8,7 млн. Это максимальный показатель за 17 лет.

Яблоки в Грузии производят в Горийском, Карельском и Каспском районах, прилегающих к Южной Осетии. До «пятидневной войны» 2008 года яблоки из этих районов экспортировались в РФ чаще всего по маршруту Гори—Цхинвали—Владикавказ.

Однако после военного конфликта данный маршрут закрыт и экспортеры используют гораздо менее удобный маршрут по Военно-Грузинской дороге: Тбилиси—Степанцминда—Владикавказ.

В целом товарооборот между Грузией и Россией в 2025 году вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил $2,1 млрд.

Георгий Двали, Тбилиси