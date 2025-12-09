Омская область получит еще 1 млрд руб. на строительство Северного обхода

Правительство РФ выделит Омской области дополнительно 1 млрд руб. в 2025 году на строительство Северного обхода Омска. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на реализацию проекта обхода в январе 2025 года. В октябре началось строительство платной скоростной автомобильной дороги «Северный обход Омска». В июле 2022 года общая стоимость оценивалась в 63,3 млрд руб. Впоследствии сумма увеличилась до 73 млрд руб.

Протяженность автодороги составит 65,38 км. Проект включает строительство пяти транспортных развязок, двух мостов через реки Иртыш и Омь. Концедентом является министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Инвесторы — Газпромбанк и его дочерняя компания «ГПБ-Инфраструктурный холдинг». Ранее господин Хоценко заявлял, что реализовать проект планируется к 2028 году.

Александра Стрелкова