Песков назвал «полной глупостью» слова Мерца о планах России напасть на НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупостью утверждения о том, что Россия готовится к нападению на НАТО. Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который ранее обосновал увеличение военных расходов ФРГ необходимостью подготовиться к возможному нападению.

«Что касается подготовки нападения на НАТО — это полная глупость. Опять же, призываю всех слушать первоисточник — нашего президента (Владимира. — "Ъ") Путина»,— сказал Песков.

Сегодня агентство Bloomberg сообщило, что на следующей неделе немецкие законодатели намерены одобрить 29 контрактов на военные закупки на рекордную сумму в 52 млрд евро. По словам источников, 22 млрд евро планируется выделить на основное военное снаряжение и обмундирование, 4,2 млрд евро — на боевые машины пехоты Puma, 3 млрд евро — на ракеты-перехватчики и пусковые установки Arrow 3 и 1,6 млрд евро — на спутники наблюдения. В сентябре министр финансов Германии Ларс Клингбайль говорил, что инциденты с беспилотниками, которые европейцы связывают с Россией, оправдывают решение правительства ФРГ значительно увеличить расходы на вооруженные силы.

8 декабря канцлер ФРГ Фридрих Мерц в прямом эфире общественного телеканала ARD заявил, что намерен сделать Бундесвер сильнейшей обычной армией Европы. «Все очень просто, я повторяю одну и ту же фразу снова и снова: мы хотим иметь возможность защитить себя, чтобы нам никогда не пришлось защищать себя», — сказал господин Мерц, обращаясь к гражданам, сидящим в зале.

Анастасия Домбицкая