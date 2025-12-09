Верховный суд отказал СФД в пересмотре дела о возврате в бюджет субсидий

Верховный суд РФ (ВС РФ) отказал ООО «Ставропольская фруктовая долина» в кассационном пересмотре решения о возврате садоводческим хозяйством 217 млн рублей субсидий в краевой бюджет. Соответствующее определение опубликовано в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

ВС РФ не усмотрел нарушений в решениях нижестоящих судов и отказал компании в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам.

ООО «Ставропольская фруктовая долина» из Невинномысска (СФД, входит в группу компаний «Сады Ставрополья»). В 2019-2020 годах предприятие получило из краевого бюджета 217 млн руб. субсидий на возмещение части затрат на закладку садов и уходные работы. Впоследствии эти средства господдержки обратно истребовал региональный минсельхоз.

Дело в том, что эти деньги были предоставлены Ставропольскому краю из федерального бюджета на выплату субсидий на стимулирование развития сельского хозяйства. Их использование проверило казначейство, которое пришло к выводу о том, что они использованы с нарушениями. По мнению ведомства, плодоводам были возмещены расходы, которые они понесли не за счет собственных средств, а за счет средств другой государственной субсидии, полученной ранее — на реализацию инвестпроекта.

Одну субсидию СФД получила непосредственно из бюджета, а вторую — через АО «Агентство инвестиционного развития» (АИР). Ему краевые власти передали деньги по соглашению о реализации инвестпроекта. Деньги вносились в АИР как средства уставного капитала. Ставропольский край взамен получил акции компании на общую сумму почти 540 млн руб. Агентство, в свою очередь, реализуя соглашение с краевыми властями, вложило средства в проект СФД по созданию интенсивных садов, войдя в его уставный капитал.

Садоводам удалось дважды убедить Арбитражный Ставрополья в том, что внесенные в уставный капитал АИР деньги утратили «бюджетный окрас» и направлялись на уставные цели, имея уже иную природу. Однако дважды эта позиция пересматривалась вышестоящими судами. В итоге устоялось решение, согласно которому средства, переданные краевыми властями АИР были признаны бюджетными инвестициями, имеющими целевой характер. В соглашении о предоставлении средств имелись прямые ссылки на статью 80 Бюджетного кодекса, предусматривающую предоставление бюджетных инвестиций под соответствующую долю в компании. При этом такие инвестиции не означают, что средства перестают быть целевыми и могут быть направлены на выполнение иных задач, чем те, что были поставлены при выделении сумм.

Михаил Волкодав