Госдума приняла закон о круглогодичных штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому штрафовать за несообщение в военкомат о переезде можно будет в течение всего года. По действующему закону санкцию можно применять к нарушителям только в период призыва.

Проект поправок в ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету) внесла на рассмотрение группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Изменения вносились как корреспондирующие из-за принятого ранее проекта о круглогодичном призыве.

Закон о круглогодичном призыве Госдума приняла в октябре 2025 года. Согласно закону, в течение года срочники будут проходить медкомиссии и психологический отбор, но в войска отправляться по старой схеме: в апреле—июле и октябре—декабре.

В феврале этого года депутаты во главе с господином Картаполовым также внесли поправки о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде. Ранее статья КоАП предполагала штрафы до 5 тыс. руб. Новый закон повысил санкцию до 20 тыс. руб.

Полина Мотызлевская