В Кургане расследуют инцидент с падением металлической панели на рабочего

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Тюменской и Курганской областях организовала расследование несчастного случая на ЗАО «Курганшпунт». Работник предприятия получил тяжелые травмы в результате падения многотонной металлической панели, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, при подъеме краном шпунтовой панели массой 7,5 т произошел обрыв строп. Металлическая конструкция упала на стропальщика.

Гострудинспекция устанавливает причины случившегося и напоминает работодателям об обязанности соблюдать требования охраны труда.