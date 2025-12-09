На Дону число книжных издательств за год увеличилось на 6%

В Ростовской области количество книжных издательств в сравнении с 2024 годом выросло на 6% — до 70 организаций (43 юридических лица и 27 индивидуальных предпринимателей). По отношению к 2022 году число таких компаний увеличилось на 12,9%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в Ростовстате.

По информации службы статистики, больше всего издательств — 51 (на три организации больше, чем годом ранее) — расположено в Ростове-на-Дону. В областном центре книги выпускают 37 юридических лиц и 14 индивидуальных предпринимателей.

Начальник отдела маркетинга филиала «Эксмо» в Ростове-на-Дону Анна Артемьева отметила рост интереса к литературе об истории и культуре Ростовской области, а также к изданиям с качественным оформлением. «Книга становится важным элементом культурного кода региона»,— подчеркнула эксперт. По мнению Анны Артемьевой, определяющими факторами в развитии книжного рынка Дона станут господдержка местных издательств, их сотрудничество с независимыми книжными магазинами, улучшение логистических процессов, а также внедрение современных технологий в производство книг.

Как писал «Ъ-Ростов», на Дону в первом полугодии 2025 года оборот розничной торговли книгами превысил 1,5 млрд руб. В денежном выражении объем реализации вырос год к году на 5,3%, а в натуральном — сократился на 1,8%. В Ростовской области книги продают 130 организаций. Это на 5,8% меньше, чем в 2024 году.

Маргарита Синкевич