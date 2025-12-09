Минобороны подтвердило крушение военно-транспортного Ан-22 в Ивановской области

Министерство обороны России сообщило, что днем 9 декабря в Ивановской области при выполнении облета после ремонта разбился военно-транспортный самолет Ан-22. Крушение произошло в безлюдной местности.

«Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа»,— отметила пресс-служба министерства. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в оперативных служба, на борту самолета находились семь членов экипажа.

Самолет упал в Фурмановском районе рядом с Уводьским водохранилищем. Для установления всех обстоятельств крушения к месту падения вылетает комиссия Военно-космических сил России.

Ан-22 — самый большой турбовинтовой самолет в мире. Первый полет совершил 27 февраля 1965 года. Эксплуатировался до лета 2024 года. Предназначен для перевозки на большие расстояния тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск.