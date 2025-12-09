Путин назначил Алимова замглавы МИД России

Александр Алимов назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Назначить Алимова Александра Сергеевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации,— говорится в документе.— Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания».

Александр Алимов с 2022 года возглавлял Департамент по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ. До этого занимал пост заместителя постоянного представителя России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. С 2008 по 2012 год был старшим советником постпредства России при ООН в Нью-Йорке. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Анастасия Домбицкая