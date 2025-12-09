Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин назначил Алимова замглавы МИД России

Александр Алимов назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Александр Алимов

Александр Алимов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Алимов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Назначить Алимова Александра Сергеевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации,— говорится в документе.— Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания».

Александр Алимов с 2022 года возглавлял Департамент по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ. До этого занимал пост заместителя постоянного представителя России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. С 2008 по 2012 год был старшим советником постпредства России при ООН в Нью-Йорке. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все