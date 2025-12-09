Минимальная цена на искусственные ели за год упала почти вдвое

Минимальная стоимость искусственных елей высотой 1,5 м в торговых сетях снизилась почти вдвое — с 1500 руб. в 2024 году до 760 руб. Об этом рассказал ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

В магазинах крупных торговых сетей сейчас представлено от 40 до 200 видов искусственных елей, а в онлайне — более тысячи позиций. Настольные ели в среднем обходятся в 318 руб., можно найти варианты от 90 руб. Цена напольных елей начинается от 370 руб. и достигает 80 тыс. руб. Двухметровые ели в среднем стоят 6300 руб. Основные поставщики искусственных елей — Белоруссия, Китай, Вьетнам и Таиланд.

Также в торговых сетях открылся сезон продаж натуральных деревьев. Ели и сосны высотой 1,5–2,3 м стоят от 1680 руб., пихты высотой 1,5–2,5 м — от 5700 руб., натуральный хвойный лапник — от 560 руб. Деревья заготавливают в Сибири, Приволжье и на северо-западе России.

В преддверии Нового года россияне стали активнее арендовать елки и праздничные украшения. Спрос на такие услуги в ноябре вырос в несколько раз по сравнению с прошлым месяцем. Стоимость аренды декора начинается от 1,5 тыс. руб. и достигает 1 млн руб.