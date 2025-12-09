К блокировке подгрузились финансовые потери

Новогодние образовательные лагеря по программированию на Roblox под угрозой. Блокировка крупнейшей игровой платформы для подростков ударила по авторам обучающих курсов и организаторам детских тематических офлайн-мероприятий. Кроме того, альтернативы площадке теперь вынуждены искать разработчики мини-игр и представители рекламного рынка. Бизнес обсуждает потери из-за ограничений. “Ъ FM” решил разобраться, кто зарабатывал на Roblox? Потери отрасли подсчитывал Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Если вы до сих пор не знали о Roblox, вероятно, вы слишком взрослый человек. В мире это детское коммьюнити насчитывает более 300 млн пользователей. Около 3% из них — из России. По итогам прошлого года глобальная прибыль площадки составила $4 млрд. Внутрироссийская блокировка затронула не только игроков, но и бизнес. По оценкам собеседников “Ъ FM”, около 300 млн руб. недосчитаются студии разработчиков так называемых модов, элементов игровой среды. В моменте решение РКН затрагивает тысячи вполне совершеннолетних участников, пояснил генеральный директор компании-производителя игр CarX Technologies Дмитрий Фокин: «Кто может пострадать? Пользователи, которые создавали этот контент с целью заработка либо с целью продвижения. На этом создавались даже целые компании. При этом доходы от моделирования, создания своих мини-игр сравнимо меньше, чем от разработки больших полноценных программ. Микростудии, в которых работают буквально несколько человек, в месяц приносят столько же, сколько один разработчик».

При этом создание модов требует знаний. Но рынок схлопывается и для авторов обучающих курсов. Для подростков Roblox был первым шагом в мир взрослого программирования. Теперь приходится пересматривать не только содержание занятий. Убытки несут организаторы зимних лагерей, признался преподаватель IT-курсов на платформе Кирилл Ситнов: «Многие образовательные организации в основном, конечно же, частные выстраивали свои направления по программированию, компьютерной графике и даже частично по дизайну вокруг этой игры. Есть очень много различных дистанционных либо полноценных лагерей с выездом на три-семь дней. То есть уже многие планировали новогодние праздники в этом формате».

Стоимость курса на Roblox — 75 тыс. руб. Тем временем теряют доходы рекламщики и брендинговые агентства: рынок коммерческих интеграций, по подсчетам экспертов отрасли, — от 500 млн руб. до 1 млрд руб. Со временем замену платформе найдут, но адаптация может быть болезненной, заметил директор по стратегическому развитию «АРБ Про» Роман Копосов: «Многие компании уже перебираются в юридически другую географию. Мы говорим о тех, кто работал на международную аудиторию Roblox. В случае тех, кто нацелен на российскую, действительно можно фиксировать убытки и искать какой-то альтернативный вариант. Существовали маркетинговые агентства и бренды, которые заходили в Roblox с рекламными интеграциями и виртуальными ивентами.

Среди тех, кто может создавать альтернативный брендовый мир, — Minecraft, Unity, Unreal, Godot. Но там иной порог входа, другая аудитория, придется просто адаптироваться».

Монетизацию от продажи мини-игр в Roblox получали и сами пользователи. Для некоторых это был первый опыт бизнеса, обратил внимание глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников: «Почти все дети, которые идут по пути обучения программированию, проходят через Roblox, у него огромная аудитория в России. Безусловно, в первую очередь важна интересная игра, в которой можно взаимодействовать со сверстниками. Популярный Roblox подталкивает желание попробовать программирование. Вся его ценность как раз в том, что они смогли органично собрать эту аудиторию. В этом плане эта платформа уникальна, второй такой нет».

Между тем сообщается, что Roblox получила обновление, требующее пройти проверку возраста в Roblox Studio и Creator Hub. По словам разработчиков, оно направлено на повышение безопасности платформы.

Станислав Крючков