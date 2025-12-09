Разбившийся Ан-22 совершал плановый облет после ремонта

Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области при выполнении планового облета после ремонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Борт совершал плановый облет после ремонта. Место крушения находится в районе Уводьского водохранилища, на воде обнаружены фрагменты самолета»,— сказал собеседник агентства.

Во время полета на борту самолета находилось семь членов экипажа. По данным РЕН ТВ, самолет принадлежал Министерству обороны. Ан-22 — самый большой в мире турбовинтовой самолет. Из эксплуатации ВКС РФ он был выведен в 2024 году.