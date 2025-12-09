Лукашенко призвал не вмешивать Россию, Украину и США в дела Минска с Вильнюсом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Литву не привлекать третьи стороны к решению конфликта из-за закрытия границы. Он призвал Вильнюс решить эту проблему за столом переговоров.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет. Эта тема лежит в плоскости наших переговоров и наших отношений»,— заявил белорусский лидер, комментируя позицию Литвы по поводу автомобилей, которые остались на белорусской территории после закрытия границы Вильнюсом (цитата по БЕЛТА).

«Мы с народом Литвы всегда договоримся. Как и с поляками. Это наши люди. А если хотите нормальных отношений — садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы,— добавил белорусский лидер.— Мы к этому готовы. Других вариантов нет».

Ранее Литва попросила Еврокомиссию помочь вернуть застрявшие в Белоруссии грузовики и ввести санкции против белорусских чиновников. Минск перестал пропускать литовский транспорт после того, как Вильнюс закрыл пункты пропуска на границе. Литва и Белоруссия представляли разные данные по количеству застрявших транспортных единиц. Минск говорил об 1,1 тыс. единиц. По информации литовской ассоциации Linava, на границе находится около 4,5 тыс. единиц грузовой техники.

Анастасия Домбицкая