Скончался бывший начальник УФСБ по Самарской области Виктор Евтушенко

В воскресенье, 7 декабря, в Самаре скончался генерал-лейтенант, бывший начальник Управления Федеральной службы безопасности РФ по Самарской области Виктор Евтушенко. Он умер после продолжительной болезни на 76-м году жизни.

Виктор Евтушенко в 1978-1981 гг. был начальником Ленинского районного отделения отдела КГБ СССР Еврейской автономной области (АО) Управления КГБ СССР по Хабаровскому краю. С 1981 до 1985 года был заместителем начальника отдела КГБ Еврейской АО Управления КГБ СССР по Хабаровскому краю. В 1992 году его назначают начальником вновь созданного Управления МБ-ФСК-ФСБ России по Еврейской автономной области. С декабря 1996 года Виктор Евтушенко был назначен на должность начальника Управления ФСБ России по Республике Башкортостан (министра безопасности), в 1997-2002 гг входил в состав Совета безопасности Республики Башкортостан.

В феврале 2002 года генерал-майора назначили на должность начальника Управления ФСБ России по Самарской области. В сентябре 2005 года был уволен в запас в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе. С 2005 года по 2008 год Виктор Евтушенко работал советником губернатора Самарской области — секретарем Совета региональной безопасности при губернаторе Самарской области.

Руфия Кутляева