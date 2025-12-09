Верховный суд предложил увеличить срок полномочий органов судейского сообщества

Пленум Верховного суда РФ под руководством Игоря Краснова, пользуясь правом законодательной инициативы, рассмотрел проект внесения изменений в статьи 6 и 13 федерального закона «Об органах судейского сообщества». Согласно предложенным поправкам, высший орган судейского сообщества — Всероссийский съезд судей — будет созываться один раз в шесть лет, а не раз в четыре года, как предусмотрено действующей редакцией закона.

Помимо этого, проектом предлагается увеличить с четырех до шести лет срок полномочий Совета судей РФ, советов судей субъектов РФ, Высшей квалификационной коллегии судей, региональных квалификационных коллегий судей, Высшей экзаменационной комиссии и экзаменационных комиссий субъектов РФ.

В последний раз съезд судей проходил в ноябре-декабре 2022 года. Без внесения изменений в законодательство следующий съезд требовалось бы собрать в конце 2026 года.

Анастасия Корня