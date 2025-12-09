Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Верховный суд предложил увеличить срок полномочий органов судейского сообщества

Пленум Верховного суда РФ под руководством Игоря Краснова, пользуясь правом законодательной инициативы, рассмотрел проект внесения изменений в статьи 6 и 13 федерального закона «Об органах судейского сообщества». Согласно предложенным поправкам, высший орган судейского сообщества — Всероссийский съезд судей — будет созываться один раз в шесть лет, а не раз в четыре года, как предусмотрено действующей редакцией закона.

Помимо этого, проектом предлагается увеличить с четырех до шести лет срок полномочий Совета судей РФ, советов судей субъектов РФ, Высшей квалификационной коллегии судей, региональных квалификационных коллегий судей, Высшей экзаменационной комиссии и экзаменационных комиссий субъектов РФ.

В последний раз съезд судей проходил в ноябре-декабре 2022 года. Без внесения изменений в законодательство следующий съезд требовалось бы собрать в конце 2026 года.

Анастасия Корня

Новости компаний Все