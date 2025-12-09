Следователи больше года ищут пропавшего без вести коммерсанта из Сызрани

В Сызрани снова объявлена в розыск индивидуальный предприниматель из Сызрани Снежана Богданович. Она пропала без вести 5 июля 2024 года. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О Снежане Богданович известно, что она 1967 года рождения. Коммерсант ушла из квартиры 60 в доме №4 в Молодогвардейском переулке, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. На вид пропавшей 55-60 лет, рост 165-170 см, она среднего телосложения, славянской внешности, у нее серо-зеленые глаза.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Снежаны Богданович, просят обратиться по круглосуточному телефону дежурной службы: 8(846) 300-7-114 или по номеру: 8 (846) 300-73-07. В ноябре 2024 года председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об исчезновении жительницы Сызрани.

О Снежане Богданович известно, что она занималась продажей обуви и косметики. В декабре 2024 года московское ООО «Каприс Восток» (компания занимается оптовой торговлей обувью) подало к предпринимателю иск о взыскании долга на 62,7 тыс. руб.

Заявление рассматривалось в Арбитражном суде Москвы. В феврале 2025 года иск был полностью удовлетворен. Решение вступило в силу.

