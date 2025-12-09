Ювелирный благотворительный аукцион в пользу РОНЦ имени Н. Н. Блохина

13 декабря в отеле «Континенталь» благотворительный фонд «Зимний бал» проводит свой традиционный аукцион в помощь детям с онкологическими заболеваниями. Его главные участники — российские ювелиры и камнерезы, которые безвозмездно передают для продажи свои оригинальные произведения. Идейным вдохновителем мероприятия выступает Елена Веселая, эксперт в области ювелирного искусства, автор книг и обучающих курсов. Она же отбирает драгоценные лоты, соблюдая баланс разных стилей, вдохновений, технологий и материалов. Тут нежная брошь-колокольчик от Маргариты Зиминой и титановые «мыльные» пузыри от Михаила Милютина, скульптурные фигурки из янтаря (мастерская «Камень с душой») и персидского обсидиана (резчика Анны Водневой), парные браслеты-акронимы с зашифрованным посланием от Владимира Маркина и подвеска-брелок в виде бальной книжечки от Наталии Архангельской (марка Letters & Stones), двухметровый сотуар из отборного речного жемчуга и «бумажный самолетик» Liza Borzaya с нанесенным эмалью детским рисунком. Всего 28 лотов. Начать борьбу можно уже сейчас на платформе https://ru.bidspirit.com/. Все собранные средства будут полностью направлены в детское отделение ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» на покупку оборудования, которое не покрывается бюджетным финансированием.

