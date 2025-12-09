Жителям Ставрополья банки отказывают в 83% кредитов

Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Ставропольском крае в ноябре 2025 года достигла 83,2%. Этот показатель вырос на 3,3 процентного пункта по сравнению с ноябрем 2024 года, когда он составлял 79,9%. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) собрало данные от кредиторов, передающих сведения в базу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В России доля отказов по всем розничным кредитам — потребительским, POS-кредитам, кредитным картам, автокредитам и ипотеке — подскочила до 82,6% в ноябре 2025 года. Рост составил 5,1 процентного пункта против ноября 2024 года (77,5%) и 0,4 пункта против октября 2025 года (82,2%). Банки ужесточают подходы из-за ограничений на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой.

Ставропольский край занимает высокие позиции среди 30 регионов-лидеров по отклоненным заявкам. В октябре 2025 года там фиксировали 82,7% отказов — рост на 3 пункта с сентября (79,7%). Лидеры по отказам в ноябре — Кемеровская область (84,4%), Новосибирская и Омская (по 84,2%). Ранее, в августе 2025 года, отказы по потребкредитам на Ставрополье равнялись 74,8%, что на 3 пункта больше августа 2024 года (71,8%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет тенденцию. Банки не повышают аппетит к риску. Снижение ключевой ставки до 16,5% и стабилизация полной стоимости кредитов не вернули на рынок заемщиков с хорошим кредитным качеством. Конкуренция за клиентов с высоким персональным кредитным рейтингом (свыше 750 баллов) растет: по их заявкам отказы ниже 58%.

В октябре Ставрополье входило в топ-7 по росту отказов среди лидеров кредитования. Кемеровская область прибавила 3,6 пункта, Новосибирская и Омская — по 3,5. Москва показала максимальный скачок — плюс 4,9 пункта до 79,2%. Банки фокусируются на надежных заемщиках, игнорируя остальных. Тренд продолжается: в марте 2025 года Ставрополье лидировало с 82,8%.

Станислав Маслаков