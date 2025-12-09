Сбережения жителей Челябинской области сократились за год на 78%

В январе-сентябре 2025 года объем сбережений жителей Челябинской области составил 14,94 млрд руб. Это на 78,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста расходов населения опережают динамику увеличения доходов. Такие данные представлены в докладе Челябинскстата «О социально-экономическом положении региона в январе-октябре 2025 года».

По итогам трех кварталов года общий объем денежных доходов населения региона увеличился на 17,7% в годовом выражении и составил 1,6 трлн руб. Расходы выросли почти на 23%, до 1,59 трлн руб. В том числе на покупку товаров и оплату услуг жители Челябинской области в январе-сентябре потратили 1,35 трлн руб., что на 24,4% больше, чем годом ранее.

По данным Челябинскстата, реальные денежные доходы (с учетом инфляции) населения региона в январе-сентябре выросли на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года, реальные располагаемые (за вычетом обязательных платежей и учетом инфляции) — на 8,3%. Среднемесячный денежный доход на человека в третьем квартале составил 57,8 тыс. руб., что на 18,1% больше, чем годом ранее.

Средняя начисленная заработная плата по итогам января-сентября увеличилась на 13% в годовом выражении. В сентябре она составила 79,3 тыс. руб. в месяц. Реальная зарплата за год выросла на 3,6%, а в сентябре к сентябрю прошлого года уменьшилась на 1%.