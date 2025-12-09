Средняя зарплата грузчиков в Башкирии превысила 50 тысяч рублей

В Башкирии по итогам 11 месяцев этого года медианная зарплата грузчиков составила 50,7 тыс. руб., что на 7% выше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба hh.ru Урал. В среднем по стране медиана предлагаемой зарплаты грузчика в этом году составила 59,9 тыс. руб., за год она выросла на 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Среди регионов России самые высокие зарплатные предложения для грузчиков зафиксированы в Камчатском крае — 80 тыс. руб., Москве — 79,7 тыс. руб., Магаданской — 77,3 тыс. руб., Сахалинской — 77 тыс. руб. и Московской областях — 75,9 тыс. руб.

В Башкирии в текущем году было открыто 1,6 тыс. вакансий грузчиков, это 2% от общего объема предложений о работе. В целом по стране за 11 месяцев открыли 104,8 тыс. вакансий для этой профессии. Самый большой спрос на грузчиков был в Московской области — 15,6 тыс. вакансий (15% от общего объема), Москве (8%) и Санкт-Петербурге (5%). В пятерку вошли Краснодарский край и Свердловская область (по 4%).

Майя Иванова