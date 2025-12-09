Бизнесмена арестовали по обвинению в даче взятки одному из топ-менеджеров порохового завода

Пермский краевой суд признал обоснованным содержание в СИЗО владельца и гендиректора ООО «Стройситигрупп» Артема Мокшина. Как сообщает «РБК Пермь», его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Якобы он передал взятку одному из топ-менеджеров ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ), действовавшему под контролем сотрудников ФСБ. Точная сумма и имя взяткополучателя скрыты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации издания, господин Мокшин был задержан 20 ноября. В тот же день его допросил следователь СКР. Свердловский районный суд Перми избрал мерой пресечения содержание под стражей. Апелляционная инстанция Пермского краевого суда продлила его нахождение в СИЗО до 20 января 2026 года.

Согласно Rusprofile, ООО «Стройситигрупп» было зарегистрировано в 2017 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Чистая прибыль за 2024 год — 662 тыс. руб., выручка — 123 млн руб. По данным картотеки Арбитражного суда Пермского края, в этом году общество выиграло шесть исков к АО «ОДК-СТАР» на общую сумму 15,9 млн руб. Подобный спор по неоплаченным договорам ООО «Стройситигрупп» ведет еще с одним пермским оборонным предприятием.