Ставрополью выделят 779,5 млн рублей на кадры для АПК

Правительство России направит Ставропольскому краю 779,5 млн руб. на подготовку специалистов для агропромышленного комплекса в 2025–2027 годах. Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение о перераспределении средств между регионами. Ставрополье вошло в число лидеров по объему субсидий наряду с Татарстаном и Башкирией, где суммы достигают аналогичных 779,5–997,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэра Невинномысска Михаила Миненкова Фото: Telegram-канал мэра Невинномысска Михаила Миненкова

Регион использует деньги для целевого обучения студентов аграрных вузов. Государство покрывает расходы на их проживание и вводит стимулирующие выплаты для специалистов ключевых проектов АПК. Это повысит кадровую обеспеченность предприятий, где сейчас не хватает квалифицированных работников.

Финансирование входит в федеральный проект «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В 2025 году общий объем таких субсидий превысит 547,6 млн руб. для ряда регионов, включая Башкирию, Бурятию, Татарстан, Пензенскую и Смоленскую области. Ставрополье уже усиливает подготовку кадров: в этом году власти выделили 435 млн руб. на агроклассы, а в 2026-м откроют еще 22 таких класса в школах.

Ставропольский край активно развивает АПК. В 2025 году регион направит 6,9 млрд руб. на поддержку отрасли, из них 4,5 млрд уже перечислили фермерам. Более 50 инвесторов присоединились к проекту «Кадры в АПК», финансирование которого в этом году превысит 590 млн рублей. К 2030 году Россия создаст свыше 18 тыс. агроклассов для 300 тыс. школьников.

Необходимость в средствах возникла из-за кадрового дефицита в аграрном секторе. Регионы сами обозначили потребности, что привело к перераспределению. В Ставрополье агроклассы организуют с участием инвесторов, которые создают учебные пространства и берут учеников на практику. Власти компенсируют их затраты. Программа поможет региону укрепить позиции в производстве сельхозпродукции и обеспечит продовольственную безопасность страны.

Станислав Маслаков