Экс-оператор Кунгурской пещеры не смог оспорить претензии министра природных ресурсов

Суд не удовлетворил требования ООО «Сталагмит-Экскурс» к министру природных ресурсов и экологии Пермского края Дмитрию Белановичу. Истец требовал признать недействительными высказанные министром в Совете Федерации факты о халатном отношении к природному объекту со стороны ООО. Об этом сообщает пресс-служба Кунгурской ледяной пещеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера» Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера»

Напомним, в апреле 2025 года министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович попросил членов Совета Федерации оказать содействие, чтобы привести в соответствие с действующим законодательством право пользования недрами Кунгурской ледяной пещеры. «Беспокойство по данному вопросу вызвано безопасностью посетителей и желанием сохранения уникального объекта. Поэтому, считаем, необходимо приостановить лицензию (выданную “Сталагмит-Экскурсу” Роснедрами.— «Ъ-Прикамье») в связи с нарушением лицензионных требований. Данное имущество было приобретено в результате прошедших многочисленных реорганизаций и слияний. Необходимо привести в соответствие с действующим законодательством право использования недр»,— заявил господин Беланович.

Кроме этого, «Сталагмит-Экскурс» не смог оспорить законность проведения проверки исполнения природоохранного законодательства. Проверка проводилась краевым минприроды еще в прошлом июле. Основанием для нее послужило бурение обществом незаконной скважины, из-за чего был нарушен режим пользования ООПТ «Ледяная гора». Результаты проверки ведомства стали одной из причин для лишения ООО «Сталагмит-Экскурс» бессрочной лицензии на проведение экскурсионной деятельности.