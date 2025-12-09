В екатеринбургском поселке Садовый открыли новое общественное пространство

Депутаты Екатеринбургской городской думы проверили использование средств, выделенных из бюджета города на поддержку школ, детских садов и учреждений культуры. Как отмечают в гордуме, вопросы, связанные с этими сферами, в первую очередь волнуют горожан.

Так, в екатеринбургском поселке Садовый, благодаря инициативе депутата Игоря Володина, организована новая зона отдыха возле Центра культуры, где установлены качели, скамейки и вазоны. Также по его инициативе в детском саду № 518 были установлены новые пластиковые окна. Ранее при содействии депутата в поселке обустроили воркаут-площадку и закупили оборудование для культурного центра, школы и детского сада.

По инициативе депутата Сергея Павленко направили средства на замену старых окон на новые стеклопакеты в детских садах № 443 на Елизавете, № 454 в микрорайоне Шинный и № 578 в поселке Шабровский.

Кроме того, депутат Дмитрий Сторожилов призвал направить дополнительные средства на замену окон в детских садах № 466 и № 249 (на ул. Заводской). Депутат Виталий Чачин помог лицею №3 (находится на ул. Щорса) реализовать образовательный проект. По его запросу выделили средства на создание аграрного класса, оснащенного системой гидропоники и капельного полива для безгрунтового выращивания растений. Как отметил депутат Виталий Чачин, такой практический подход позволяет ученикам не просто изучать теорию по книгам, но и наглядно знакомиться с предметами с помощью инновационных технологий.