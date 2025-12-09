«Брак» по расчету

Продавцы маркетплейсов в Китае жалуются на мошенничество при покупках из-за ИИ-фотографий. Правила местных торговых площадок позволяют покупателям требовать деньги назад даже без возврата товаров, пишут китайские СМИ. В результате недобросовестные клиенты подделывают «брак» на фото, а продавцы из-за потребительских споров терпят убытки. Чем еще рискуют селлеры в эпоху нейросетей? Подробности — у Леонида Пастернака.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

С сентября 2025-го власти КНР ввели регламент маркировки ИИ-контента метками. Однако на практике их легко удалить, а поток фейкового «брака» растет, говорят селлеры и жалуются, что приходится выплачивать компенсации за несуществующие дефекты. ИИ-отзывы — это «черный лебедь» рынка ритейла, считает автор курса «Нейроселлер» для продавцов на маркетплейсах Андрей Рогозин: «Новая нейронка может создать карточку любого товара с любой персоной или группой лиц, и вы никогда не отличите это от реальной фотографии. Такой инструмент используют как селлеры на маркетплейсах, так и простые пользователи для подделки отзывов. Фотографии "из примерочной" теперь можно сделать, вообще не поднимаясь со стула. Достаточно загрузить картинку товара, описать, кто его примеряет, и фото будет сгенерировано идеально. Для скама это тоже используется: вы можете подделать любой брак, и это будет сделано в деталях.

Можно, не имея вообще никакого товара на руках, полностью сгенерировать его, как и окружение, модель, кейсы использования, отзывы, браки, — все что угодно».

В России мошенники используют ИИ для фейковых повреждений имущества, включая автомобили и бытовую технику. Эту проблему уже поднимали в Госдуме. Тогда депутаты подчеркивали, что чаще всего злоумышленники требуют компенсации от страховых компаний или сервисов доставки и нередко добиваются этих выплат. Недобросовестные покупатели были всегда, но в России таких пока не так много, рассказал эксперт по рынку ритейла Артем Бобцов: «Действительно следует ожидать, что благодаря этим технологиям, которые генерят картинки за несколько секунд, любой человек, имеющий смартфон, может в куче приложений создать фотографию, на которой будет изображен либо брак, либо дефект товара. Этим пользуется определенная категория покупателей, я бы оценил ее в 5-7%. Это люди, которые всегда во всех ситуациях ищут уязвимости на площадках и активно ими пользуются. Это те, кто первыми начали срезать бирки и носить одежду, а потом пришивать их обратно и оформлять возврат на Wildberries. Вот они сформировали костяк этой группы так называемых потребителей-экстремистов».

При этом мошенники для создания жалоб с требованием возврата средств используют те же программы, что находятся в арсенале продавцов. Как выяснили эксперты рынка, Flyvi, Supa и GPTunnel по иронии применяются не только авторами карточек для товаров, но и недобросовестными клиентами, которые генерируют с помощью нейросетей «брак». Рано или поздно таким злоумышленникам придется компенсировать ущерб, считает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая: «Сейчас это пока какие-то минимальные проценты от общего числа отзывов на маркетплейсах. Все-таки в России это огромная аудитория, более 80 млн человек. К счастью или к сожалению, пока не все эти люди умеют генерировать такой контент. Потребитель должен знать, что, оставляя негативный отзыв на маркетплейсе, даже если данные автора спрятаны за аватаркой, он все равно может нести юридическую ответственность, если комментарий необъективен и наносит вред деловой репутации».

По данным СМИ, больше всего от фейковых фотографий «брака» во всем мире страдают сервисы доставки готовой еды, чаще пиццы и бургеров. До 12% пользователей пририсовывают к продуктам плесень или дефекты и требуют либо вернуть деньги, либо привезти новый заказ. В ответ компании вносят таких клиентов в черные списки.

Леонид Пастернак