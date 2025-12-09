Во вторник, 9 декабря, стартует шестой тур ЛЧ, последний в этом календарном году. Все участники play-off станут известны только в феврале 2026-го, так что до момента истины пока далеко. Какие футбольные противостояния нельзя пропустить в ближайшие два дня, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Klein / Reuters Фото: David Klein / Reuters

Центральной в шестом туре будет встреча, которая состоится завтра, 10 декабря. На «Сантьяго Бернабеу» сойдутся «Реал» и «Манчестер Сити». Цена составов этих клубов превышает €2,5 млрд, и определить фаворита здесь затрудняются даже букмекеры. В «Лиге Ставок» коэффициенты на победу команд примерно равны — около 2,5, ничья идет почти за 4. Стоит сказать, что ставок на «Реал» больше, но тех, кто верит в успех «сливочных» в Мадриде, предостерегает футбольный аналитик Константин Клещев: «Команда проиграла "Сельте" 0:2. И после этого руководство клуба очень долго совещалось. Думаю, там звучали голоса в пользу немедленной отставки главного тренера "Реала", который вообще потерял нить управления командой. И самое главное, сейчас по игре это абсолютно другая команда, которую трудно вообще назвать теперь одним из главных фаворитов Лиги чемпионов».

Но не стоит забывать, что главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола любит эксперименты с составом, что порой приводит к неожиданным последствиям. Единственное, в чем сходятся многие эксперты, так это результативность предстоящей игры, что неудивительно. Килиан Мбаппе у «Реала» и Эрлинг Холанн у «Сити» забивают много и регулярно. Кстати, на гол Мбаппе в «Лиге Ставок» сейчас, можно сказать, целый шквал пари с коэффициентом 2, и среди них немало крупных. Покер в ворота «Олимпиакоса» в прошлом туре Лиги чемпионов впечатлил многих, причем не только рядовых болельщиков. Экс-футболист «Спартака» Павел Яковлев также восхищается звездой «Реала»: «Мбаппе — это, наверное, на сегодняшний день самый быстрый, самый резкий, самый топовый форвард, который лучше всех работает с мячом на скорости. Плюс ко всему у него сумасшедшая реализация».

Что же касается сегодняшнего вечера, то выбрать матч для просмотра здесь будет чуть сложнее. Есть громкое по вывеске противостояние «Интера» и «Ливерпуля» в Италии. Только вот «Ливерпуль» в последнее время больше привлекает внимание скандалами, а не футболом. Мохамеда Салаха, который выразил свое недовольство клубом, в составе красных точно не будет, его нет даже в заявке. И многие прогнозисты считают, что победа «Интера» на своем поле — это хороший вариант для пари. При этом коэффициент на такой исход в «Лиге Ставок» выше 2. Футбольный эксперт, тренер Юрий Семин не верит в этот «Ливерпуль»: «У них сейчас переизбыток игроков. И в психологии, я думаю, у них что-то внутри происходит. У них нет сейчас команды».

Еще один матч, на который стоит обратить внимание сегодня, — это встреча ПСВ и «Атлетико». После того как голландский клуб отгрузил шесть мячей «Наполи» и четыре «Ливерпулю», команду начали называть «убийцей фаворитов». Но, несмотря на эти подвиги, букмекеры верить в ПСВ больше не стали. В «Лиге Ставок» взять победу клуба из Эйндховена можно выше 3, а успех «Атлетико» идет за 2,2. Хотя футбольный аналитик Константин Клещев считает, что шансы хозяев на успех, несмотря ни на что, выше: «Здесь важно, как ПСВ играет у себя дома — только одно поражение в последних 13 отборочных матчах Лиги чемпионов, это очень солидный результат. Наверняка будут голы. И, на мой взгляд, все же преимущество своего поля скажется на результате. Голландцы имеют больше шансов на победу».

Также сегодня на поле выйдут такие гранды, как «Барселона» и «Бавария». Но дело в том, что сине-гранатовые сойдутся с «Айнтрахтом», а мюнхенцы — с лиссабонским «Спортингом». Так что любой результат кроме победы фаворитов в этих матчах можно будет назвать неожиданным или даже сенсационным. Поэтому экспресс на победу «Барселоны» и «Баварии» с коэффициентом около 1,5 в «Лиге Ставок» сейчас кажется почти стопроцентным вариантом для пари.

Владимир Осипов