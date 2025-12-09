В Ярославской области собственникам частично компенсируют монтаж подсветки

В Ярославской области планируют компенсировать 30% стоимости работ по устройству архитектурно-художественной подсветки предпринимателям-собственникам зданий. Об этом на комитете по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог облдумы сообщил министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

На заседании комитета рассматривались поправки в бюджет на 2026 и последующие 2027-2028 годы, внесенные губернатором Михаилом Евраевым. Депутат Валерий Байло обратил внимание на выделение 30 млн руб. на художественную подсветку зданий и попросил разъяснений.

Господин Чуркин сообщил, что речь идет не о дополнительных деньгах, а о перераспределении и так уже заложенных средств на архитектурную подсветку. Эти деньги выделяют для предпринимателей.

«Это частичная компенсация затрат частников, которая призвана побудить собственников включиться в программу. Архитектурная подсветка — дорогостоящая процедура, чтобы возложить на частных собственников обязательства тоже заниматься этой работой, мы готовы предложить им компенсацию 30% от стоимости этой работы»,— сказал министр.

Программа по архитектурно-художественной подсветке в регионе работает четвертый год, в основном подсвечивают храмы, здания администраций, школ, исторических зданий в муниципальной собственности, мосты. Валерий Байло попросил уточнить, почему раньше формат компенсаций для предпринимателей не вводился.

«Мы старались побуждать предпринимателей делать эту работу самостоятельно. За три года эту работу сделало мизерное количество собственников, мы таким образом просто не продвинемся в объеме, а бюджетные деньги не хотим тратить на установку подсветки на частных зданиях. Поэтому это такой экспериментальный вариант для побуждения собственников. Если получится, мы с вами получим больше эффекта за меньшие деньги»,— объяснил Евгений Чуркин.

Алла Чижова