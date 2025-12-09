Объявленный в розыск красноярский бизнесмен Гольдман скрывается в Мексике

Бывший депутат заксобрания Красноярского края и предприниматель Роман Гольдман, который с 2024 года находится в международном розыске, скрывается в Мексике. «По данным Интерпола, есть основания полагать, что бизнесмен Роман Гольдман действительно в Мексике, и его местонахождение установлено. Если сможем его экстрадировать, то и он будет присутствовать на суде»,— сообщил журналистам начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Соловьев, добавив, что расследование дела в отношении Романа Гольдмана завершено.

Роман Гольдман

Фото: sobranie.info Роман Гольдман

Фото: sobranie.info

Сейчас с материалами расследования знакомятся потерпевшие, которых в деле свыше 1,5 тыс. человек.

В ноябре 2023 года в отношении бизнесмена возбудили дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Основанием послужили обращения в полицию более 1,2 тыс. пайщиков принадлежащего бизнесмену сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», которые потеряли в общей сложности свыше 1 млрд руб. Также Романа Гольдмана обвиняют в мошенничестве при заключении договора займа на 327 млн руб. с гендиректором ООО «Управление агроактивами». Кроме того, его подозревают в отмывании 41 млн руб.

Роман Гольдман находится в международном розыске и заочно арестован. Дополнительно в начале 2025 года его признали банкротом.

Илья Николаев