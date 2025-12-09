Сийярто прибыл в Москву с главами 34 венгерских компаний

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву на заседание российско-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству. На мероприятии он сообщил, что в венгерскую делегацию входят представители бизнеса.

«С нами прибыли 34 руководителя венгерских компаний. Очень разнообразный список, самые разные венгерские организации»,— сказал господин Сийярто на заседании (цитата по ТАСС). По словам министра, в делегацию вошли в том числе руководители банка ОТР и нефтегазовой компании MOL.

В начале заседания господин Сийярто отметил, что власти Венгрии поддерживают любые инвестиции MOL в России. По словам министра, страны смогут сделать «блестящие шаги» в областях, по которым ведется совместная работа.

Российско-венгерская МПК была создана в 2005 году для развития взаимодействия. Российскую сторону представляет министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, венгерскую — Петер Сийярто.