В Удмуртии задержали нотариуса по делу об отчуждении квартиры у пенсионерки

В Удмуртии завели уголовное дело на 45-летнюю нотариуса по обвинению в отчуждении квартиры пенсионерки в Глазове, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике. Ей инкриминировано злоупотребление полномочиями частного нотариуса (ст. 202 УК, до пяти лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2024 году обвиняемая, зная о недееспособности 64-летней жительницы, оформила своему знакомому доверенность на распоряжение ее квартирой в Глазове. При этом пенсионерка не осознавала правовых последствий своих действий.

«Впоследствии на основании данной доверенности квартира была отчуждена по заниженной стоимости, чем потерпевшей был причинен крупный имущественный ущерб»,— говорится в сообщении. Сделка признана недействительной, квартира возвращена владелице.

По уголовному делу допрошены потерпевшая, свидетели и фигурантка. Нотариус водворена в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.