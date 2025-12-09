В Ярославской области заработали семь новых «Пауков»

В Ярославской области введены в эксплуатацию семь новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «Паук». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Новые комплексы установлены на автодороге Р-152 «Ростов — Иваново — Нижний Новгород» в населенных пунктах Лазарцево (20 км 323 м), Сулость (6 км 180 м) и Уткино (13 км 138 м), а также в Рыбинске на улице Ворошилова, 6, и на перекрестках улиц Юбилейной с Ошанина и Пятилетки с Тракторной, а также в Переславле-Залесском на перекрестке улиц Кардовского и Ветеринарного переулка.

Комплексы фиксируют превышение установленной скорости движения транспортных средств (ст. 12.9 КоАП РФ), управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, а также перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ), и нарушение правил пользования телефоном водителем (ст. 12.36.1 КоАП РФ).

Антон Голицын