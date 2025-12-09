Желание сэкономить довело 45-летнего «студента» из Ленобласти до уголовного дела

Житель Ленинградской области в возрасте 45 лет использовал студенческий билет для покупки билетов на электропоезд со скидкой. По этому факту полиция возбудила уголовное дело, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Контролер-кассир выявил 45-летнего «студента» в электричке, следовавшей направлением Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал). Житель Ленобласти показал сотруднику студенческий билет, но контролер усомнился в подлинности документа.

Правоохранители подтвердили, что студенческий не настоящий. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей).

Татьяна Титаева