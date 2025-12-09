После сообщения о возгорании из пермской школы эвакуировали более 500 человек

В школе №134 утром 9 декабря сработала пожарная сигнализация. Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, произошло замыкание электросветильника с последующим горением. Из учебного заведения эвакуировались 512 человек, в том числе 471 ребенок. Сообщение о возгорании программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» передал в 11 часов 54 минуты. К месту вызова были направлены 41 человек и 13 единиц техники. Возгорание на площади 0,5 кв.м. было потушено до приезда пожарных.