В возрасте 86 лет умер почетный житель Екатеринбурга Сергей Дабахов

В Екатеринбурге в возрасте 86 лет скончался почетный гражданин города Сергей Дабахов, сообщили в администрации города. В последние годы он занимал должность председателя совета директоров ОАО «Линде Уралтехгаз» и советника группы «Завод Уралтехгаз». Прощание с ним состоится 10 декабря в 12:00 в зале «Вознесение» на ул. Серафимы Дерябиной, 41а.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Дабахов

Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы Сергей Дабахов

Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Сергей Дабахов родился 24 марта 1939 года в станице Крымской Краснодарского края, в 1958 году окончил Армавирский машиностроительный техникум. В 1961 году он переехал в Свердловск, где окончил в 1977 году Свердловский институт народного хозяйства. Трудовую деятельность в городе начал на заводе кислородного машиностроения. В дальнейшем он стал заместителем директора предприятия, а также председателем исполкома Железнодорожного района.

С 1991 по 2011 год Сергей Дабахов в качестве гендиректора руководил ОАО «Завод Уралтехгаз» — затем российско-германским ОАО «Линде Уралтехгаз». Под его руководством было создано современное производство технических газов, востребованных в промышленности, медицине и пищевой отрасли. Он внес значительный вклад в развитие химической промышленности.

За большой вклад в развитие химической промышленности Сергей Дабахов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «Ветеран труда» и удостоен звания «Заслуженный химик РФ». В 2008 году ему присвоено звание Почетного гражданина города Екатеринбурга.

Ирина Пичурина