В многоквартирном доме в Новосибирской области взорвался газ

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в городе Барабинске. Об этом сообщило главное управление МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в квартире на третьем этаже. В результате были повреждены стекла в комнатах и на балконе. В соседней квартире деформировались стены, по ним пошли трещины. Пострадавших нет.

По данным региональной прокуратуры, которая проводит проверку, при смене газового баллона владелец квартиры неправильно закрепил редуктор, что привело к утечке с последовавшим взрывом.

Александра Стрелкова