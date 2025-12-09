Депутаты ярославской облдумы поддержали рост расходов на здравоохранение

Финансирование системы здравоохранения Ярославской области будет увеличено более чем на 2 млрд руб. ко второму чтению бюджета региона. Об этом стало известно на заседании комитета по здравоохранению, где обсуждались поправки к проекту закона об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

В частности, предлагается выделить 70 млн руб. на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, включая ремонт подъездных путей, высокотехнологичного оборудования и закупку специализированной стойки для хирургического отделения рыбинской городской больницы. Также запланировано приобретение компьютерной техники и программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности на сумму 14 млн руб. На завершение строительства областной детской клинической больницы планируется направить 500 млн руб.

Депутаты областной думы также подготовили поправку в размере 50 млн руб. на капитальный ремонт стационарных отделений медицинских организаций в Ярославле и Рыбинске. По словам председателя комитета Михаила Осипова, общее увеличение финансирования системы здравоохранения составит 1,5 млрд руб. за счет фонда обязательного медицинского страхования и 510 млн руб. из федерального и областного бюджетов.

«Движение в развитии материально-технической базы системы здравоохранения, несмотря на определенные сложности, не останавливается»,— отметил господин Осипов.

Комитет рекомендовал областной думе рассмотреть и принять в целом проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2026 год и плановый 2027 и 2028 гг.».

Антон Голицын