Ставропольский край выделил 77,5 млн рублей на новогодние подарки школьникам

Правительство Ставропольского края распределило 77,5 млн руб. из регионального бюджета между муниципалитетами для покупки новогодних подарков ученикам начальной школы. Соответствующее постановление было принято 8 декабря 2025 года.

Средства направят на приобретение презентов для детей, которые обучаются по программам начального общего образования в муниципальных и частных учебных заведениях региона.

Наибольшие суммы получили крупные муниципальные образования. Город Ставрополь получит 15,4 млн руб., Шпаковский округ — почти 6 млн руб., город-курорт Пятигорск — 5,5 млн руб.. Георгиевскому округу выделили 4,1 млн руб., Минераловодскому — 3,7 млн руб.

Меньше всего средств направили в небольшие муниципалитеты: Степновскому округу — 529 тыс. руб., Арзгирскому — 565 тыс. руб., Туркменскому — 577 тыс. руб.

В 2024 году Ставропольский край выделил на новогодние подарки школьникам 1–4 классов 150 млн руб. Бесплатные подарки в регионе получили более 130 тыс. детей.

