Селлеры сводят онлайн-счеты

В противостоянии банков и маркетплейсов новый эпизод: розница поддержала претензии против онлайн-ритейла и обратилась к правительству с просьбой запретить платформам иметь свои финансовые системы и субсидировать скидки. Письмо к премьер-министру Михаилу Мишустину подписали топ-менеджеры «Детского мира», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Лемана ПРО», IRG и Hoff. Тем временем некоторые предприниматели сами жалуются на банковские продукты, которые предлагают маркетплейсы. Какие сложности мешают вести бизнес продавцам? Разбиралась Анжела Гаплевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Задержки платежей и долговая яма — о таких подводных камнях в кредитных инструментах маркетплейсов в редакцию “Ъ FM” написал селлер, торгующий на трех крупнейших онлайн-площадках. Например, для программы «Деньги до продаж» сумма, которую выдает банк, не учитывает неминуемых скидок, спрогнозировать их не могут и сами ритейлеры, из-за чего срочный заем сложнее закрыть. При этом пенни за просрочки очень высокие, а выплачивать их с других счетов проблематично, делится недовольный слушатель: «Продаются другие товары, и у тебя эти деньги на счету есть, но вывести их невозможно, потому что сам Ozon Invest их и заблокировал. Он списывает только два раза в месяц, 15-го числа и к концу месяца. Вот в эти периоды капают проценты. То есть деньги есть, пусть их разблокируют, и я тут же их переведу. Но они говорят: "Ничего не знаем, плати свои"».

По словам собеседника “Ъ FM”, сложности возникают и при попытке вывести деньги с продаж на расчетный счет в банке маркетплейсов. Сделать это на следующий день можно, только заплатив большой процент. В других случаях средний срок с двух дней увеличился до недели, а в некоторых случаях может быть и больше. Из-за этого закупка товара становится почти невозможной. Насколько распространены эти проблемы? Представители Ozon-банка отметили, что этот эпизод может быть единичным. У участников рынка опыт может сильно разниться, поделился продавец лакокрасочных материалов на маркетплейсах Максим Кораблин, который пользуется такими инструментами минимум раз в год: «Со мной связался менеджер, я ему рассказал, что ВТБ мне предлагает годовую процентную ставку в 25%, а у них она получается 27%. Буквально через сутки он мне согласовал процентную ставку ниже. По поводу просрочки я не знаю, потому что даже деньги до продаж гарантированы тем товаром, который находится у них на складе. Вот мне в августе надо было закупить импортное сырье. Оперативно я взял кредит сначала на 1,5 млн руб., потом на 1 млн руб., и за два с половиной месяца эту сумму перекрыл».

Однако, по словам эксперта “Ъ FM” на рынке онлайн-ритейла, задержки — скорее норма. И для малых предпринимателей это может быть критично. При этом накануне стало известно, что оплата по программе досрочных выплат за декабрь придет не в последний день месяца, как обычно, а после новогодних праздников. В поддержке Ozon решение объяснили тем, что 31-е число — выходной день. Впрочем, как отмечают в компании, технически селлер может пользоваться только онлайн-витриной. Но за соблюдением добросовестной конкуренции следит регулятор, напомнил генеральный директор консалтинговой компании GoOmni Ефим Алдухов: «Количество продавцов, которые начинают активно пользоваться расчетными счетами в банках маркетплейсов, постоянно растет. Со стороны площадок было активное навязывание услуг собственных услуг. В частности, это выражалось в гораздо более быстром выводе денег на расчетные счета, открытые непосредственно в банках. Одно время со стороны платформ существовало обязательное требование, чтобы сначала новые продавцы открывали расчетный счет у них. Однако после предписания ФАС эти все активности были прекращены, сейчас их банки работают как обычный бизнес».

Для маркетплейсов финтех — основной драйвер выручки. Сами онлайн-площадки до сих пор убыточны. Потенциальные же доходы платформ благодаря банковским продуктам в среднесрочной перспективе, по оценкам экспертов, исчисляются сотнями миллиардов рублей.

Анжела Гаплевская